Водій позашляховика в’їхав у вантажівку і втік з місця ДТП на Харківщині

Події 19:29   11.03.2026
Олена Нагорна
Водій позашляховика в’їхав у вантажівку і втік з місця ДТП на Харківщині Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Поліція проводить перевірку за фактом аварії, що сталася у місті Зміїв близько 17:30 10 березня.

Водій Toyota Land Cruiser зіштовхнувся з причепом припаркованого вантажного автомобіля та залишив місце події. Наряд групи реагування патрульної поліції розшукав та зупинив порушника. Це 59-річний місцевий мешканець, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік надав документи, після чого сів у машину та поїхав. Вирішується питання щодо притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

Як писала МГ “Об’єктив”, на 8% зменшилась кількість ДТП у Харківській області в лютому. Загалом у регіоні сталося 282 аварії, в яких двоє людей загинули та 48 отримали травми різного ступеня тяжкості. Правоохоронці дійшли висновку, що найбільше ДТП із постраждалими сталося у суботу, також багато їх було у понеділок та вівторок.

Автор: Олена Нагорна
