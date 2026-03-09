Як змінилася кількість ДТП на Харківщині і коли найчастіше вони стаються

На 8% зменшилась кількість ДТП у Харківській області у лютому. Стан аварійності на дорогах проаналізували правоохоронці.

Загалом у регіоні сталося 282 ДТП, в яких двоє людей загинули та 48 отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці дійшли висновку, що найбільше аварій із постраждалими сталося у суботу, також багато їх було у понеділок та вівторок. ДТП із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 14:00 до 18:00.

Найбільш поширеними причинами аварій загалом були порушення швидкості руху та недотримання безпечної дистанції.

У лютому зменшилася кількість ДТП із пішоходами: було двоє загиблих та 12 постраждалих. Також зафіксовано шість аварій за участю неповнолітніх, в яких одна дитина загинула та 11 отримали травми.

За два місяці поточного року в Харківській області зареєстрували 587 ДТП, в яких десятеро людей загинули та 127 постраждали.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько опівночі 8 березня правоохоронці зупинили на вулиці Роганській у Харкові автомобіль BMW. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.