Як змінилася кількість ДТП на Харківщині і коли найчастіше вони стаються
На 8% зменшилась кількість ДТП у Харківській області у лютому. Стан аварійності на дорогах проаналізували правоохоронці.
Загалом у регіоні сталося 282 ДТП, в яких двоє людей загинули та 48 отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці дійшли висновку, що найбільше аварій із постраждалими сталося у суботу, також багато їх було у понеділок та вівторок. ДТП із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 14:00 до 18:00.
Найбільш поширеними причинами аварій загалом були порушення швидкості руху та недотримання безпечної дистанції.
У лютому зменшилася кількість ДТП із пішоходами: було двоє загиблих та 12 постраждалих. Також зафіксовано шість аварій за участю неповнолітніх, в яких одна дитина загинула та 11 отримали травми.
За два місяці поточного року в Харківській області зареєстрували 587 ДТП, в яких десятеро людей загинули та 127 постраждали.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько опівночі 8 березня правоохоронці зупинили на вулиці Роганській у Харкові автомобіль BMW. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
Категорії: Події, Харків; Теги: аварии, ДТП, новини Харкова, поліція Харківський області;
Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 18:15;