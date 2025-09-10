Live
Статистика аварій на Харківщині: небезпечні години назвали у поліції

Події 15:30   10.09.2025
Вікторія Яковенко
Статистика аварій на Харківщині: небезпечні години назвали у поліції Фото: ГУНП в Харківській області

Кількість ДТП в регіоні зросла, констатують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, за 8 місяців на Харківщині зареєстрували 1745 аварій, з яких 442 з потерпілими. Унаслідок ДТП загинули 65 громадян, а 573 отримали різні травми.

«За цей проміжок часу через автопригоди загинуло п’ять дітей та 123 дитини були травмовані», – зазначили у поліції.

аварии на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 14:00 по 20:00, а пік кількості таких аварій – з 15:00 по 18:00, інформують правоохоронці.

«Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду збільшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули 19 пішоходів, 52 – отримали травми різного ступеня», – додали у поліції.

аварии на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Там також заявили, що найбільше аварій з потерпілими сталися через порушення швидкості руху та правил проїзду нерегульованих перехресть, а також недотримання безпечної дистанції.

аварии на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляли, що у серпні отримали 244 виклики про ДТП, в аваріях постраждали 507 людей.

Автор: Вікторія Яковенко
