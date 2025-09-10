Статистика аварій на Харківщині: небезпечні години назвали у поліції
Кількість ДТП в регіоні зросла, констатують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, за 8 місяців на Харківщині зареєстрували 1745 аварій, з яких 442 з потерпілими. Унаслідок ДТП загинули 65 громадян, а 573 отримали різні травми.
«За цей проміжок часу через автопригоди загинуло п’ять дітей та 123 дитини були травмовані», – зазначили у поліції.
Найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 14:00 по 20:00, а пік кількості таких аварій – з 15:00 по 18:00, інформують правоохоронці.
«Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду збільшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули 19 пішоходів, 52 – отримали травми різного ступеня», – додали у поліції.
Там також заявили, що найбільше аварій з потерпілими сталися через порушення швидкості руху та правил проїзду нерегульованих перехресть, а також недотримання безпечної дистанції.
Нагадаємо, у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляли, що у серпні отримали 244 виклики про ДТП, в аваріях постраждали 507 людей.
