Понад пів тисячі людей постраждали у ДТП за місяць на Харківщині

Суспільство 14:23   10.09.2025
Вікторія Яковенко
Харківська «швидка» поінформувала про свою роботу в серпні.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в останній місяць літа на Харківщині надали допомогу 35745 пацієнтам. Шпиталізували – 14208 людей.

За місяць медики отримали 244 виклики про ДТП, в аваріях постраждали 507 людей.

Також у серпні три жінки народили поза стаціонаром, дві з них — у каретах «швидкої».

Нагадаємо, 26 серпня у Харкові на вулиці Москалівській сталася смертельна ДТП. Слідство встановило, що того трагічного вечора 22-річний водій «BMW» розсікав по місту на великій швидкості. Однак хлопець не впорався з керуванням та влетів у припаркований «Chevrolet Malibu». Після цього «BMW»  вилетів на тротуар, де наїхав на пішохода — 60-річну жінку. Постраждалу шпиталізували з численними травмами, однак, попри зусилля медиків, жінка померла в лікарні того ж вечора.

