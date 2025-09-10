Понад пів тисячі людей постраждали у ДТП за місяць на Харківщині
Харківська «швидка» поінформувала про свою роботу в серпні.
За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в останній місяць літа на Харківщині надали допомогу 35745 пацієнтам. Шпиталізували – 14208 людей.
За місяць медики отримали 244 виклики про ДТП, в аваріях постраждали 507 людей.
Також у серпні три жінки народили поза стаціонаром, дві з них — у каретах «швидкої».
Нагадаємо, 26 серпня у Харкові на вулиці Москалівській сталася смертельна ДТП. Слідство встановило, що того трагічного вечора 22-річний водій «BMW» розсікав по місту на великій швидкості. Однак хлопець не впорався з керуванням та влетів у припаркований «Chevrolet Malibu». Після цього «BMW» вилетів на тротуар, де наїхав на пішохода — 60-річну жінку. Постраждалу шпиталізували з численними травмами, однак, попри зусилля медиків, жінка померла в лікарні того ж вечора.
Читайте також: Мчав на червоний, протаранив авто, а потім напився – ДТП у Харкові
