Более полутысячи человек пострадали в ДТП за месяц на Харьковщине

Общество 14:23   10.09.2025
Виктория Яковенко
Харьковская скорая проинформировала о своей работе в августе.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в последний месяц лета в Харьковской области оказали помощь 35745 пациентам. Госпитализировали – 14208 человек.

За месяц медики получили 244 вызова о ДТП, в авариях пострадали 507 человек.

Также в августе три женщины родили вне стационара, две из них — в каретах «скорой».

Напомним, 26 августа в Харькове на улице Москалевской произошло смертельное ДТП. Следствие установило, что в тот трагический вечер 22-летний водитель BMW рассекал по городу на большой скорости. Однако парень не справился с управлением и влетел в припаркованный Chevrolet Malibu. После этого BMW вылетел на тротуар, где наехал на пешехода — 60-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, однако, несмотря на усилия медиков, женщина умерла в больнице в тот же вечер.

Автор: Виктория Яковенко
