Более полутысячи человек пострадали в ДТП за месяц на Харьковщине
Харьковская скорая проинформировала о своей работе в августе.
По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в последний месяц лета в Харьковской области оказали помощь 35745 пациентам. Госпитализировали – 14208 человек.
За месяц медики получили 244 вызова о ДТП, в авариях пострадали 507 человек.
Также в августе три женщины родили вне стационара, две из них — в каретах «скорой».
Напомним, 26 августа в Харькове на улице Москалевской произошло смертельное ДТП. Следствие установило, что в тот трагический вечер 22-летний водитель BMW рассекал по городу на большой скорости. Однако парень не справился с управлением и влетел в припаркованный Chevrolet Malibu. После этого BMW вылетел на тротуар, где наехал на пешехода — 60-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, однако, несмотря на усилия медиков, женщина умерла в больнице в тот же вечер.
Читайте также: Мчался на красный, протаранил авто, а потом напился – ДТП в Харькове
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более полутысячи человек пострадали в ДТП за месяц на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская скорая проинформировала о своей работе в августе.".