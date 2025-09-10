Статистика аварий на Харьковщине: опасные часы назвали в полиции
Количество ДТП в регионе выросло, констатируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, за 8 месяцев на Харьковщине зарегистрировали 1745 аварий, из которых 442 с пострадавшими. В результате ДТП погибли 65 граждан, а 573 получили различные травмы.
«За этот промежуток времени из-за автопроисшествий погибли пять детей и 123 ребенка были травмированы», — отметили в полиции.
Наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными происходили в период с 14:00 по 20:00, а пик количества таких аварий – с 15:00 по 18:00, информируют правоохранители.
«Согласно анализу полицейских в течение отчетного периода увеличилось количество автопроисшествий с пострадавшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли 19 пешеходов, 52 – получили травмы разной степени», – добавили в полиции.
Там также заявили, что больше всего аварий с пострадавшими произошли из-за нарушения скорости движения и правил проезда нерегулируемых перекрестков, а также несоблюдения безопасной дистанции.
Напомним, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщали, что в августе получили 244 вызова о ДТП, в авариях пострадали 507 человек.
Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 15:30
