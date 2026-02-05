Количество ДТП на Харьковщине возросло в январе: восемь человек погибли
В первый месяц нового года на Харьковщине произошло 305 аварий. В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что количество ДТП возросло.
47 аварий произошли с потерпевшими. В результате дорожно-транспортных происшествий за этот период погибли восемь человек, 75 — получили травмы.
«Наибольшее количество ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Также высокий уровень аварий наблюдается в понедельник и вторник», – рассказали правоохранители.
По результатам анализа установлено, что более 77% аварий с пострадавшими произошли из-за превышения скорости движения. Среди других распространенных причин — несоблюдение безопасного интервала, нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов и правил обгона.
«Отдельное внимание вызывают ДТП с участием пешеходов. В январе полицейские зарегистрировали девять таких ДТП, в результате которых погибли два человека. Также правоохранители обеспокоены состоянием безопасности детей на дорогах. За прошлый месяц в области зафиксировано три ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий погиб один ребенок и восемь травмированы», — подытожили правоохранители.
