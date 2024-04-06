Синегубов: на Харьковщине перегружены внутренние электросети, произошли аварии

В условиях восстановления энергосистемы Харьковщины после вражеских ударов проблем добавили аварийные ситуации на внутренних сетях, вызванные их перегрузкой, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Продолжаем восстанавливаться после повторных ударов по нашей энергетической системе. В Харькове продолжаются отключения. Кроме того, были две аварийные ситуации на внутренних сетях. Это связано с тем, что сети у нас перегружены. И должны устранять и вот такие внутренние еще неполадки», — рассказал Синегубов.

По его словам, сейчас дефицит электроэнергии составляет примерно 350 мегаватт — обесточены примерно 300-400 тысяч абонентов Харькова.

«У нас действуют отключения для жителей города Харькова с 5 утра до 23 часов, в среднем должны выйти на семь часов отключения одного жилья. Что касается ночи, то с 23 до 5 утра мы стараемся подавать электроэнергию всем жителям Харькова», — пояснил начальник ХОВА.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.

Утром 6 апреля в Минэнерго сообщили, что 300 тысяч абонентов на Харьковщине обесточены из-за сетевых ограничений, и в регионе будут действовать графики почасовых отключений. АО «Харьковоблэнерго» обратилось к жителям Харькова и области с настоятельной просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии.