Синєгубов: на Харківщині перевантажені внутрішні електромережі, сталися аварії
В умовах відновлення енергосистеми Харківщини після ворожих ударів проблем додали аварійні ситуації на внутрішніх мережах, спричинені їхнім перевантаженням, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Продовжуємо відновлюватися після повторних ударів по нашій енергетичній системі. У Харкові тривають відключення. Крім того, були дві аварійні ситуації на внутрішніх мережах. Це пов’язано з тим, що мережі у нас перевантажені. І маємо усувати й ось такі внутрішні ще неполадки”, – розповів Синєгубов.
За його словами, наразі дефіцит електроенергії складає приблизно 350 мегаватів – знеструмлені приблизно 300-400 тисяч абонентів Харкова.
“У нас діють відключення для мешканців міста Харкова з 5-ї ранку до 23-ї, в середньому маємо вийти на сім годин відключення одного помешкання. Що стосується ночі, то з 23-ї до 5-ї ранку ми намагаємося подавати електроенергію всім мешканцям Харкова”, – пояснив начальник ХОВА.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.
Вранці 6 квітня у Міненерго повідомили, що 300 тисяч абонентів на Харківщині знеструмлені через мережеві обмеження і в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень. АТ «Харківобленерго» звернулося до мешканців Харкова та області з наполегливим проханням за можливості знизити споживання електроенергії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварии, електроенергія, потребление, сінєгубов, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 13:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В умовах відновлення енергосистеми Харківщини після ворожих ударів проблем додали аварійні ситуації на внутрішніх мережах, спричинені їхнім перевантаженням".