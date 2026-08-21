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Світло відключать 22 серпня у двох районах Харкова: адреси

Суспільство 13:20   21.08.2026
Вікторія Яковенко
Світло відключать 22 серпня у двох районах Харкова: адреси Зображення створене ШІ

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у суботу, 22 серпня, з 08:00 до 19:00 будуть знеструмлені споживачі Основ’янського та Слобідського районів Харкова.

Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

  • пр. Аерокосмічний, б. 37Б-180, 244, 248;
  • вул. Зернова б. 6, 53, 55, 55Г, 57;
  • пров. Зерновий, б. 5А, 5Б, 5В, 5Г;
  • вул. Чугуївська, б. 27-33, 78;
  • вул. Дмитра Коцюбайла, б. 2, 2Б, 4, 4А, 38;
  • пр-зд Верещаківський, б. 15-23, 30, 36-40;
  • вул. Грозненська, б. 32-56А;
  • вул. Макіївська, б. 3-83/5, 6-16, 20/24-90;
  • пров. Макіївський, б. 3-7А, 4-6;
  • 1-й Макіївський в-зд, б. 3-7, 2-4;
  • 3-й Макіївський в-зд, б. 7-13, 8-12;
  • вул. Шляхетна, б. 1-27, 2/21-24, 17-27/18, 20-24/20;
  • вул. Азербайджанська, б. 11-25А, 18/48-30А;
  • в-зд Азербайджанський, б. 2-4, 11;
  • вул. Качанівська, б. 1-26;
  • вул. Молочна, б. 56;
  • вул. Біологічна, б. 4Б, 13;
  • вул. Друкарська б. 21-51, 20-44, 51;
  • вул. Надіївська, б. 1-31, 2А-20А;
  • вул. Донецька, б. 28;
  • пров. Тетянівський, б. 4, 9-13;
  • пров. Узбецький, б. 1-6;
  • в-д Смерековий, б. 8-12.
  • вул. Лисаветинська, б. 7, 7А, 7Б, 7В.

Нагадаємо, купатися на Журавлівці небезпечно. Дані обласного центру контролю та профілактики хвороб опублікувала пресслужба мерії. Спеціалісти взяли проби води в Журавлівському гідропарку. У ній виявили перевищення граничних показників за вмістом кишкової палички. Через це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 13:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у суботу, 22 серпня, з 08:00 до 19:00 будуть знеструмлені споживачі Основ’янського та Слобідського районів Харкова.".