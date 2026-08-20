Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді

Лабораторні дослідження води в Журавлівському гідропарку виявили невідповідність санітарним нормам.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради, з посиланням на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«Так, вміст кишкової палички у воді перевищує граничні показники. З огляду на це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання в цій водоймі», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, у липні у воді Основ’янського озера у Харкові зафіксували у 3,7 раза перевищення норми по кишковій паличці Ешерихія колі. Попри це, патогенних організмів не виявили, тож підстав визнавати водойму непридатною для купання немає, розповіла “Суспільне Харків” директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.