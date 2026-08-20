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Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді

Суспільство 15:07   20.08.2026
Вікторія Яковенко
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді Фото: Харківська міськрада

Лабораторні дослідження води в Журавлівському гідропарку виявили невідповідність санітарним нормам.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради, з посиланням на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«Так, вміст кишкової палички у воді перевищує граничні показники. З огляду на це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання в цій водоймі», – зазначили у мерії.

купаться на Журавлевке не рекомендуют
Фото: Харківська міськрада
купаться на Журавлевке не рекомендуют
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, у липні у воді Основ’янського озера у Харкові зафіксували у 3,7 раза перевищення норми по кишковій паличці Ешерихія колі. Попри це, патогенних організмів не виявили, тож підстав визнавати водойму непридатною для купання немає, розповіла “Суспільне Харків” директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 15:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лабораторні дослідження води в Журавлівському гідропарку виявили невідповідність санітарним нормам.".