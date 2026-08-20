Харьковчанам советуют не купаться в Журавлевском гидропарке: что нашли в воде

Лабораторные исследования воды в Журавлевском гидропарке выявили несоответствие санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, со ссылкой на данные областного центра контроля и профилактики болезней.

«Так, содержание кишечной палочки в воде превышает предельные показатели. Учитывая это, отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания в этом водоеме», — отметили в мэрии.

Напомним, в июле в воде Основянского озера в Харькове зафиксировали в 3,7 раза превышение нормы по кишечной палочке Эшерихия коле. Несмотря на это, патогенных организмов не обнаружили, поэтому оснований признавать водоем непригодным для купания нет, рассказала «Суспільне. Харків» директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.