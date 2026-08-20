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Харьковчанам советуют не купаться в Журавлевском гидропарке: что нашли в воде

Общество 15:07   20.08.2026
Виктория Яковенко
Харьковчанам советуют не купаться в Журавлевском гидропарке: что нашли в воде Фото: Харьковский горсовет

Лабораторные исследования воды в Журавлевском гидропарке выявили несоответствие санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, со ссылкой на данные областного центра контроля и профилактики болезней.

«Так, содержание кишечной палочки в воде превышает предельные показатели. Учитывая это, отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания в этом водоеме», — отметили в мэрии.

купаться на Журавлевке не рекомендуют
Фото: Харьковский горсовет
купаться на Журавлевке не рекомендуют
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, в июле в воде Основянского озера в Харькове зафиксировали в 3,7 раза превышение нормы по кишечной палочке Эшерихия коле. Несмотря на это, патогенных организмов не обнаружили, поэтому оснований признавать водоем непригодным для купания нет, рассказала «Суспільне. Харків» директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 15:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лабораторные исследования воды в Журавлевском гидропарке выявили несоответствие санитарным нормам.".