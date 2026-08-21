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Свет отключат 22 августа в двух районах Харькова: адреса

Общество 13:20   21.08.2026
Виктория Яковенко
Свет отключат 22 августа в двух районах Харькова: адреса Изображение создано ИИ

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в субботу, 22 августа, с 08:00 до 19:00 будут обесточены потребители Основянского и Слободского районов Харькова.

Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

  • пр. Аэрокосмический, д. 37Б-180, 244, 248;
  • ул. Зерновая д. 6, 53, 55, 55Г, 57;
  • переулок Зерновой, д. 5А, 5Б, 5В, 5Г;
  • ул. Чугуевская, д. 27-33, 78;
  • ул. Дмитрия Коцюбайло, д. 2, 2Б, 4, 4А, 38;
  • пр-зд Верещаковский, д. 15-23, 30, 36-40;
  • ул. Грозненская, д. 32-56А;
  • ул. Макеевская, д. 3-83/5, 6-16, 20/24-90;
  • переулок Макеевский, д. 3-7А, 4-6;
  • 1-й Макеевский в-зд, д. 3-7, 2-4;
  • 3-й Макеевский в-зд, д. 7-13, 8-12;
  • ул. Шляхетная, д. 1-27, 2/21-24, 17-27/18, 20-24/20;
  • ул. Азербайджанская, д. 11-25А, 18/48-30А;
  • в-зд Азербайджанский, д. 2-4, 11;
  • ул. Качановская, д. 1-26;
  • ул. Молочная, д. 56;
  • ул. Биологическая, д. 4Б, 13;
  • ул. Друкарская д. 21-51, 20-44, 51;
  • ул. Надеевская, д. 1-31, 2А-20А;
  • ул. Донецкая, д. 28;
  • переулок Татьяновский, д. 4, 9-13;
  • переулок Узбекский, б. 1-6;
  • в-д Смерековый, д. 8-12;
  • ул. Лизаветинская, д. 7, 7А, 7Б, 7В.

Напомним, купаться на Журавловке небезопасно. Данные областного центра контроля и профилактики заболеваний опубликовала пресс-служба мэрии. Специалисты взяли пробы воды в Журавлевском гидропарке. В ней выявлено превышение предельных показателей по содержанию кишечной палочки. Поэтому отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 13:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в субботу, 22 августа, с 08:00 до 19:00 будут обесточены потребители Основянского и Слободского районов Харькова.".