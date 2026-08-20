Без загиблих та постраждалих минула доба на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів Харківської області. Інформацію про загиблих та постраждалих начальник ХОВА Олег Синєгубов не надає.

“Медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який 14 серпня отримав поранення в с. Петрівка Куп’янського району”, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

дві ракети;

БпЛА типу “герань-2”;

п’ять БпЛА типу «молния»;

сім fpv-дронів;

76 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.