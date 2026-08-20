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Без загиблих та постраждалих минула доба на Харківщині

Події 08:49   20.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Без загиблих та постраждалих минула доба на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів Харківської області. Інформацію про загиблих та постраждалих начальник ХОВА Олег Синєгубов не надає.

“Медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який 14 серпня отримав поранення в с. Петрівка Куп’янського району”, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;

  • БпЛА типу “герань-2”;

  • п’ять БпЛА типу «молния»;

  • сім fpv-дронів;

  • 76 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 08:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів Харківської області. Інформацію про загиблих та постраждалих начальник ХОВА Олег Синєгубов не надає.".