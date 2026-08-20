Без погибших и пострадавших прошли сутки на Харьковщине

В течение минувших суток россияне обстреляли девять населенных пунктов Харьковской области. Информацию о погибших и пострадавших начальник ХОВА Олег Синегубов не дает.

«Медики оказали помощь 57-летнему мужчине, который 14 августа получил ранение в с. Петровка Купянского района», – написал Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

две ракеты;

БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

76 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.