Без погибших и пострадавших прошли сутки на Харьковщине
В течение минувших суток россияне обстреляли девять населенных пунктов Харьковской области. Информацию о погибших и пострадавших начальник ХОВА Олег Синегубов не дает.
«Медики оказали помощь 57-летнему мужчине, который 14 августа получил ранение в с. Петровка Купянского района», – написал Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
две ракеты;
БпЛА типа «Герань-2»;
пять БпЛА типа «Молния»;
семь fpv-дронов;
76 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.