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Без погибших и пострадавших прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 08:49   20.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Без погибших и пострадавших прошли сутки на Харьковщине Фото: Иван Выговский / Telegram

В течение минувших суток россияне обстреляли девять населенных пунктов Харьковской области. Информацию о погибших и пострадавших начальник ХОВА Олег Синегубов не дает.

«Медики оказали помощь 57-летнему мужчине, который 14 августа получил ранение в с. Петровка Купянского района», – написал Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • две ракеты;

  • БпЛА типа «Герань-2»;

  • пять БпЛА типа «Молния»;

  • семь fpv-дронов;

  • 76 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 08:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информации о погибших и пострадавших начальник ХОВА Олег Синегубов не дает.".