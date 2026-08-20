Live

Основное внимание противника – на севере от Харькова

Украина 08:14   20.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основное внимание противника – на севере от Харькова Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток боев на Купянском направлении не было, однако на севере Харьковской области россияне атаковали 17  раз, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 17 раз около Старицы, Лимана, Волоховки, Охримовки и Бочкового.

На Купянском – боев не зафиксировано, отметили в Генштабе.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Вчера противник нанес 99 авиационных ударов, во время которых сбросил 330 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 459 дронов-камикадзе и совершили 3118 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – написали в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Восемь погибших, больше 30 пострадавших: Киев атаковали десятки ракет

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

По кладбищу в Харькове ударил вражеский БпЛА 19 августа
По кладбищу в Харькове ударил вражеский БпЛА 19 августа
19.08.2026, 16:28
АЗС в Харькове атаковали ночью россияне – Терехов
АЗС в Харькове атаковали ночью россияне – Терехов
20.08.2026, 07:16
Терехов о тарифах в Харькове: почему повысили на воду и вырастут ли другие
Терехов о тарифах в Харькове: почему повысили на воду и вырастут ли другие
19.08.2026, 14:47
Без воды останутся жители трех районов Харькова в четверг: адреса
Без воды останутся жители трех районов Харькова в четверг: адреса
19.08.2026, 12:06
Новости Харькова — главное 20 августа: массированный обстрел Киева
Новости Харькова — главное 20 августа: массированный обстрел Киева
20.08.2026, 10:32
Сбежала из больницы: несовершеннолетнюю ищут в Харькове, приметы
Сбежала из больницы: несовершеннолетнюю ищут в Харькове, приметы
20.08.2026, 10:44

Новости по теме:

20.08.2026
Спас раненых на Харьковщине: Польскому присвоили Героя Украины
20.08.2026
Без погибших и пострадавших прошли сутки на Харьковщине
20.08.2026
Новости Харькова — главное 20 августа: массированный обстрел Киева
20.08.2026
АЗС в Харькове атаковали ночью россияне – Терехов
19.08.2026
Погибли воин НГУ и агент РФ: приговор соучастнице теракта на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Основное внимание противника – на севере от Харькова», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 08:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток боев на Купянском направлении не было, однако на севере Харьковской области россияне атаковали 17  раз, пишут в Генштабе ВСУ.".