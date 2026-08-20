Основное внимание противника – на севере от Харькова

В течение минувших суток боев на Купянском направлении не было, однако на севере Харьковской области россияне атаковали 17 раз, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 17 раз около Старицы, Лимана, Волоховки, Охримовки и Бочкового.

На Купянском – боев не зафиксировано, отметили в Генштабе.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Вчера противник нанес 99 авиационных ударов, во время которых сбросил 330 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 459 дронов-камикадзе и совершили 3118 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – написали в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: