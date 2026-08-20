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Основна увага противника – на півночі від Харкова

Україна 08:14   20.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основна увага противника – на півночі від Харкова Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби боїв на Куп’янському напрямку не було, проте на півночі Харківської області росіяни атакували 17 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 17 разів біля Стариці, Лимана, Волохівки, Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському – боїв не зафіксовано, зазначили у Генштабі.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Учора противник завдав 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 330 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 459 дронів-камікадзе та здійснили 3118 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – додали у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби боїв на Куп’янському напрямку не було, проте на півночі Харківської області росіяни атакували 17 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ.".