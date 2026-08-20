Основна увага противника – на півночі від Харкова

Протягом минулої доби боїв на Куп’янському напрямку не було, проте на півночі Харківської області росіяни атакували 17 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 17 разів біля Стариці, Лимана, Волохівки, Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському – боїв не зафіксовано, зазначили у Генштабі.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Учора противник завдав 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 330 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 459 дронів-камікадзе та здійснили 3118 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – додали у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі: