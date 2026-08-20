Вісім загиблих, понад 30 постраждалих: Київ атакували десятки ракет

Вночі 20 серпня Київ пережив масовану комбіновану атаку. У трьох районах рятувальники ліквідують пожежі, зруйнована цивільна інфраструктура, деякі мешканці повідомляли про проблеми зі світлом. За попередніми підрахунками моніторингових ТГ-каналів, за час обстрілу по столиці вдарили близько 70 ракет різних типів і реактивні безпілотники.

Обстріл розпочався одразу після опівночі – злетіла російська авіація, а на центральну частину України висунулися ракети різних типів. Вранці стали відомі попередні наслідки нічної атаки, про них повідомили у ДСНС.

Святошинський район: є влучання на території одного із промислових об’єктів. Також локалізовані пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м. Виявлено одну загиблу особу, наразі деблокують людину з-під завалів.

Солом’янський район: у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Пожежа в гаражах ліквідована. Також у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля. Пожежа ліквідована.

Дарницький район: влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

Станом на ранок відомо про вісім загиблих та 33 постраждалих. За інформацією мера Віталія Кличка, більшість людей госпіталізували. Також він повідомив, що частина Святошинського та Солом’янського району без світла.