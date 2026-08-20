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АЗС у Харкові атакували вночі росіяни – Терехов

Події 07:16   20.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
АЗС у Харкові атакували вночі росіяни – Терехов

Про удар по місту мер Ігор Терехов повідомив о 01:35.

Як виявилося, росіяни атакували Індустріальний район БпЛА типу “молния”. Удар прийшовся по АЗС.

Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Зазначимо, тривога у Харкові безперервно лунала всю ніч – до 06:17. Проте вже за дві хвилини Харківщина знову “почервоніла” через загрозу БпЛА. Вночі була масована атака – основний удар прийшовся по Києву, центральній частині України. Росіяни запускали балістику, крилаті ракети та реактивні БпЛА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 07:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар по місту мер Ігор Терехов повідомив о 01:35.".