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АЗС в Харькове атаковали ночью россияне – Терехов

Происшествия 07:16   20.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
АЗС в Харькове атаковали ночью россияне – Терехов

Об ударе по городу мэр Игорь Терехов сообщил в 01:35.

Как оказалось, россияне атаковали Индустриальный район БпЛА типа «Молния». Удар пришелся по АЗС.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Отметим, тревога в Харькове беспрерывно звучала всю ночь – до 06:17. Однако уже через две минуты регион вновь «покраснел» из-за угрозы БпЛА. Ночью была массированная атака – основной удар пришелся по Киеву, центральной части Украины. Россияне запускали баллистику, крылатые ракеты и реактивные БпЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 07:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе по городу мэр Игорь Терехов сообщил в 01:35.".