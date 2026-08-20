АЗС в Харькове атаковали ночью россияне – Терехов

Об ударе по городу мэр Игорь Терехов сообщил в 01:35.

Как оказалось, россияне атаковали Индустриальный район БпЛА типа «Молния». Удар пришелся по АЗС.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Отметим, тревога в Харькове беспрерывно звучала всю ночь – до 06:17. Однако уже через две минуты регион вновь «покраснел» из-за угрозы БпЛА. Ночью была массированная атака – основной удар пришелся по Киеву, центральной части Украины. Россияне запускали баллистику, крылатые ракеты и реактивные БпЛА.