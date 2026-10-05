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Відео удару FPV-дрону по ринку в Дергачах показав Задоренко – вирувала пожежа

Події 10:13   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відео удару FPV-дрону по ринку в Дергачах показав Задоренко – вирувала пожежа

Напередодні, 4 жовтня, близько 23:30 російський FPV-дрон на оптоволокні вдарив по ринку в Дергачах. 

Відомо, що внаслідок влучання пошкоджений дах одного з магазинів, а також вантажне авто. На місці удару почалася пожежа. Обійшлося без постраждалих, уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Удар по ринку у Дергачах

“Окрім цього, 4 жовтня за медичною допомогою звернувся 56-річний мешканець Руської Лозової, який зазнав поранень близько 15:00 3 жовтня внаслідок атаки ворожого безпілотника. З уламковими пораненнями голови та правої руки чоловіка госпіталізували до одного з медзакладів Харкова. Загрози його життю немає”, – додав він.

Відео: Вячеслав Задоренко

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 10:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 4 жовтня, близько 23:30 російський FPV-дрон на оптоволокні вдарив по ринку в Дергачах. ".