Відео удару FPV-дрону по ринку в Дергачах показав Задоренко – вирувала пожежа

Напередодні, 4 жовтня, близько 23:30 російський FPV-дрон на оптоволокні вдарив по ринку в Дергачах.

Відомо, що внаслідок влучання пошкоджений дах одного з магазинів, а також вантажне авто. На місці удару почалася пожежа. Обійшлося без постраждалих, уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Окрім цього, 4 жовтня за медичною допомогою звернувся 56-річний мешканець Руської Лозової, який зазнав поранень близько 15:00 3 жовтня внаслідок атаки ворожого безпілотника. З уламковими пораненнями голови та правої руки чоловіка госпіталізували до одного з медзакладів Харкова. Загрози його життю немає”, – додав він.

Відео: Вячеслав Задоренко