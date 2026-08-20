Восемь погибших, больше 30 пострадавших: Киев атаковали десятки ракет

Ночью 20 августа Киев пережил массированную комбинированную атаку. В трех районах спасатели ликвидируют пожары, разрушена гражданская инфраструктура, некоторые жители сообщали о проблемах со светом. По предварительным подсчетам мониторинговых ТГ-каналов, за время обстрела по столице ударили около 70 ракет разных типов и реактивные беспилотники.

Обстрел начался сразу после полуночи – взлетела российская авиация, а на центральную часть Украины выдвинулись ракеты разных типов. Утром стали известны предварительные последствия ночной атаки, о них сообщили в ГСЧС.

Святошинский район: попадание на территории одного из промышленных объектов. Также локализованы пожары в двух складских зданиях на площадях 500 и 1000 квадратных метров. По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 квадратных метров. Выявлен один погибший человек, сейчас деблокируют человека из-под завалов.

Соломенский район: в жилой 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах, здания медицинского учреждения и возникли пожары автомобилей, гаражей и магазина. Пожар в гаражах ликвидирован. Также в двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди. По другому адресу в медицинском заведении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиля. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район: попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв.м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

По состоянию на утро известно о восьми погибших и 33 пострадавших. По информации мэра Виталия Кличко, большую часть людей госпитализировали. Также он сообщил, что часть Святошинского и Соломенского района без света.