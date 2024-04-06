Від ранку без світла 300 тис. абонентів Харківщини, діють графіки – Міненерго

300 тисяч абонентів на Харківщині знеструмлені через мережеві обмеження з ранку 6 квітня, повідомляє Міненерго.

За даними міністерства, сьогодні в регіоні продовжують застосовуватись обмеження та діятимуть графіки погодинних відключень.

“Минулої доби у Харківській області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній, відключалося обладнання на високовольтній підстанції. Впродовж дня повітряні лінії, обладнання на підстанції були включені в роботу. Однак, на жаль, поки на Харківщині діють обмеження – через значні пошкодження обладнання внаслідок масованих обстрілів ворогом”, – розповіли в Міненерго.

У цілому, як зазначається, дефіциту електроенергії в енергосистемі країни немає, вона працює збалансовано. Однак аварійні відключення, як були напередодні в п’яти областях, можливі й сьогодні.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.