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Від ранку без світла 300 тис. абонентів Харківщини, діють графіки – Міненерго

Суспільство 11:01   06.04.2024
Олена Нагорна
Від ранку без світла 300 тис. абонентів Харківщини, діють графіки – Міненерго

300 тисяч абонентів на Харківщині знеструмлені через мережеві обмеження з ранку 6 квітня, повідомляє Міненерго.

За даними міністерства, сьогодні в регіоні продовжують застосовуватись обмеження та діятимуть графіки погодинних відключень.

“Минулої доби у Харківській області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній, відключалося обладнання на високовольтній підстанції. Впродовж дня повітряні лінії, обладнання на підстанції були включені в роботу. Однак, на жаль, поки на Харківщині діють обмеження – через значні пошкодження обладнання внаслідок масованих обстрілів ворогом”, – розповіли в Міненерго.

У цілому, як зазначається, дефіциту електроенергії в енергосистемі країни немає, вона працює збалансовано. Однак аварійні відключення, як були напередодні в п’яти областях, можливі й сьогодні.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.

Читайте також: Енергосистема стабільна, світло на Харківщині вимикають погодинно – Міненерго

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "300 тисяч абонентів на Харківщині знеструмлені через мережеві обмеження з ранку 6 квітня".