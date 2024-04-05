Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Фото: АТ “Харківобленерго”
У ХОВА опублікували новий графік погодинних відключень світла на 6-10 квітня для Харкова та області.
Згідно з новим графіком, світло вимикатимуть на сім годин у шість черг.
«На Харківщині продовжують ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури після ворожих обстрілів», – зазначили у ХОВА.
Ознайомитись з графіком можна тут.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, область, отключение, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА опублікували новий графік погодинних відключень світла на 6-10 квітня для Харкова та області.".