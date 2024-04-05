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Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області

Суспільство 15:16   05.04.2024
Вікторія Яковенко
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

У ХОВА опублікували новий графік погодинних відключень світла на 6-10 квітня для Харкова та області.

Згідно з новим графіком, світло вимикатимуть на сім годин у шість черг.

«На Харківщині продовжують ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури після ворожих обстрілів», – зазначили у ХОВА.

Ознайомитись з графіком можна тут.

Читайте також: Ми переглядаємо графіки відключень – Синєгубов про ситуацію в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА опублікували новий графік погодинних відключень світла на 6-10 квітня для Харкова та області.".