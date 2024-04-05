Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області

У ХОВА опублікували новий графік погодинних відключень світла на 6-10 квітня для Харкова та області.

Згідно з новим графіком, світло вимикатимуть на сім годин у шість черг.

«На Харківщині продовжують ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури після ворожих обстрілів», – зазначили у ХОВА.

Ознайомитись з графіком можна тут.