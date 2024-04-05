Ми переглядаємо графіки відключень – Синєгубов про ситуацію в Харкові
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив про ситуацію в енергетиці в Харкові та області.
“Ми вчора мали одну з наймасованіших атак дронами – “шахедами” по місту Харкову та території Харківської області. У тому числі на прицілі були наші енергетичні об’єкти, й дійсно в нас погіршилася ситуація по енергопостачанню. І місто Харків зараз має від 200 до 300 мегават дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень”, – сказав Синєгубов.
Він зазначив, що протягом 4 квітня у Харкові були будинки, де електрику включали лише на шість годин із 24.
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“Робимо всі необхідні роботи та вживаємо заходів, щоб стабілізувати ситуацію по електропостачанню. І далі будемо підключати нашу критичну інфраструктуру. Наразі водоканал і каналізаційні підприємства заживлені повністю, лікарні мають змогу працювати автономно. Основна проблематика – для населення. Щодо промисловості – вони отримують електроенергію погодинно. Ситуація по області – біля 17 населених пунктів відчувають на собі цю нестачу електроенергії. Річ у тому, що наші внутрішні електромережі занадто перенавантажені й проблематика з енергогенеруючими підприємствами всередині області“, – пояснив начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: графики, електрика, новини Харкова, сінєгубов, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив про ситуацію в енергетиці в Харкові та області".