Метро у Харкові запрацювало

Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила про поновлення руху.

“Відновлено рух поїздів лініями метрополітену”, – поінформували в метрополітені.

Про зупинку метро повідомили о 07:31, причиною стала ситуація в енергетиці.

Нагадаємо, вчора Харківобленерго інформувало про аварійні відключення електроенергії в місті після нічної атаки “шахедів”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав по трансформаторній підстанції, яка, за словами Терехова, вже була розбита ракетним ударом 22 березня. Без світла також виявилася частина населених пунктів області.