Метро у Харкові запрацювало
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила про поновлення руху.
“Відновлено рух поїздів лініями метрополітену”, – поінформували в метрополітені.
Про зупинку метро повідомили о 07:31, причиною стала ситуація в енергетиці.
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Нагадаємо, вчора Харківобленерго інформувало про аварійні відключення електроенергії в місті після нічної атаки “шахедів”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав по трансформаторній підстанції, яка, за словами Терехова, вже була розбита ракетним ударом 22 березня. Без світла також виявилася частина населених пунктів області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 09:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила про поновлення руху".