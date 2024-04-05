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Метро у Харкові запрацювало

Суспільство 09:05   05.04.2024
Оксана Горун
Метро у Харкові запрацювало Фото: КП “Харківський метрополітен”

Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила про поновлення руху.

“Відновлено рух поїздів лініями метрополітену”, – поінформували в метрополітені.

Про зупинку метро повідомили о 07:31, причиною стала ситуація в енергетиці.

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Нагадаємо, вчора Харківобленерго інформувало про аварійні відключення електроенергії в місті після нічної атаки “шахедів”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав по трансформаторній підстанції, яка, за словами Терехова, вже була розбита ракетним ударом 22 березня. Без світла також виявилася частина населених пунктів області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 09:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила про поновлення руху".