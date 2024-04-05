У Харкові зупинилося метро

У Харкові тимчасово призупинено рух поїздів у метро, ​​повідомила вранці 5 квітня пресслужба метрополітену.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – поінформували в КП “Харківський метрополітен” о 07:31.

“Тимчасова зупинка руху повʼязана з ситуацією в енергосистемі”, – уточнив прессекретар підприємства Олексій Бітнер.

Нагадаємо, вчора Харківобленерго інформувало про аварійні відключення електроенергії в місті після нічної атаки “шахедів”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав по трансформаторній підстанції, яка, за словами Терехова, вже була розбита ракетним ударом 22 березня. Без світла також виявилася частина населених пунктів області.