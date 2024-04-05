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У Харкові зупинилося метро

Суспільство 07:36   05.04.2024
Оксана Горун
У Харкові зупинилося метро

У Харкові тимчасово призупинено рух поїздів у метро, ​​повідомила вранці 5 квітня пресслужба метрополітену.

Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – поінформували в КП “Харківський метрополітен” о 07:31.

“Тимчасова зупинка руху повʼязана з ситуацією в енергосистемі”, – уточнив прессекретар підприємства Олексій Бітнер.

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Нагадаємо, вчора Харківобленерго інформувало про аварійні відключення електроенергії в місті після нічної атаки “шахедів”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав по трансформаторній підстанції, яка, за словами Терехова, вже була розбита ракетним ударом 22 березня. Без світла також виявилася частина населених пунктів області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 07:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тимчасово призупинено рух поїздів у метро, ​​повідомила вранці 5 квітня пресслужба метрополітену".