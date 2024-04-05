В Харькове остановилось метро
В Харькове временно приостановлено движение поездов в метро, сообщила утром 5 апреля пресс-служба метрополитена.
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — проинформировали в КП «Харьковский метрополитен» в 07:31.
«Временная остановка движения связана с ситуацией в энергосистеме», — уточнил пресс-секретарь предприятия Алексей Битнер.
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Напомним, вчера Харьковоблэнерго информировало об аварийных отключениях электроэнергии в городе после ночной атаки «шахедов». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по трансформаторной подстанции, которая, по словам Терехова, уже была разбита ракетным ударом 22 марта. Без света также оказалась часть населенных пунктов области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, новости Харькова, остановилось;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове временно приостановлено движение поездов в метро, сообщила утром 5 апреля пресс-служба метрополитена".