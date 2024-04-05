Метро в Харькове заработало

Пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила о возобновлении движения.

«Возобновлено движение поездов по линиям метрополитена», — проинформировали в метрополитене.

Об остановке метро сообщили в 07:31, причиной стала ситуация в энергетике.

Напомним, вчера Харьковоблэнерго информировало об аварийных отключениях электроэнергии в городе после ночной атаки «шахедов». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по трансформаторной подстанции, которая, по словам Терехова, уже была разбита ракетным ударом 22 марта. Без света также оказалась часть населенных пунктов области.