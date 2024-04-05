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Мы пересматриваем графики отключений — Синегубов о ситуации в Харькове

Общество 09:35   05.04.2024
Оксана Горун
Мы пересматриваем графики отключений — Синегубов о ситуации в Харькове Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в энергетике в Харькове и области.

«Мы вчера имели одну из самых массированных атак дронами – «шахедами» по городу Харькову и территории Харьковской области. В том числе на прицеле были наши энергетические объекты, и действительно у нас ухудшилась ситуация по энергоснабжению. И город Харьков сейчас имеет от 200 до 300 мегаватт дефицита электроэнергии. Мы пересматриваем графики отключений», — сказал Синегубов.

Он отметил, что в течение 4 апреля в Харькове были дома, где электричество включали всего на шесть часов из 24.

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«Делаем все необходимые работы и принимаем меры, чтобы стабилизировать ситуацию по электроснабжению. И дальше будем подключать нашу критическую инфраструктуру. В настоящее время водоканал и канализационные предприятия полностью запитаны, больницы имеют возможность работать автономно. Основная проблематика – электроэнергия для населения. Относительно промышленности, они получают электроэнергию почасово. Ситуация по области – около 17 населенных пунктов испытывают на себе нехватку электроэнергии. Дело в том, что наши внутренние электросети слишком перегружены и проблематика с энергогенерирующими предприятиями внутри области», — пояснил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в энергетике в Харькове и области".