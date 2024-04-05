Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В ХОВА опубликовали новый график почасовых отключений света на 6-10 апреля для Харькова и области.
Согласно новому графику свет будут выключать на семь часов в шесть очередей.
«В Харьковской области продолжают ремонтные работы на объектах инфраструктуры после вражеских обстрелов», — отметили в ХОВА.
Ознакомиться с графиком можно здесь.
Читайте также: Мы пересматриваем графики отключений — Синегубов о ситуации в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, область, отключение, світло, свет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опубликован новый график отключения света в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА опубликовали новый график почасовых отключений света на 6-10 апреля для Харькова и области.".