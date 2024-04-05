Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

В ХОВА опубликовали новый график почасовых отключений света на 6-10 апреля для Харькова и области.

Согласно новому графику свет будут выключать на семь часов в шесть очередей.

«В Харьковской области продолжают ремонтные работы на объектах инфраструктуры после вражеских обстрелов», — отметили в ХОВА.

Ознакомиться с графиком можно здесь.