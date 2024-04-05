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Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

Общество 15:16   05.04.2024
Виктория Яковенко
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В ХОВА опубликовали новый график почасовых отключений света на 6-10 апреля для Харькова и области.

Согласно новому графику свет будут выключать на семь часов в шесть очередей.

«В Харьковской области продолжают ремонтные работы на объектах инфраструктуры после вражеских обстрелов», — отметили в ХОВА.

Ознакомиться с графиком можно здесь.

Читайте также: Мы пересматриваем графики отключений — Синегубов о ситуации в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА опубликовали новый график почасовых отключений света на 6-10 апреля для Харькова и области.".