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С утра без света 300 тыс. абонентов Харьковщины, действуют графики — Минэнерго

Общество 11:01   06.04.2024
Елена Нагорная
С утра без света 300 тыс. абонентов Харьковщины, действуют графики — Минэнерго

300 тысяч абонентов на Харьковщине обесточены из-за сетевых ограничений с утра 6 апреля, сообщает Минэнерго.

По данным министерства, сегодня в регионе продолжают применяться ограничения и будут действовать графики почасовых отключений.

«За прошедшие сутки в Харьковской области по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. В течение дня воздушные линии, оборудование на подстанции были включены в работу. Однако, к сожалению, пока на Харьковщине действуют ограничения — из-за значительных повреждений оборудования в результате массированных обстрелов врагом», — рассказали в Минэнерго.

В целом, как отмечается, дефицита электроэнергии в энергосистеме страны нет, она сбалансирована. Однако аварийные отключения, как накануне в пяти областях, возможны и сегодня.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "300 тысяч абонентов на Харьковщине обесточены из-за сетевых ограничений с утра 6 апреля".