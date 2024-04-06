С утра без света 300 тыс. абонентов Харьковщины, действуют графики — Минэнерго

300 тысяч абонентов на Харьковщине обесточены из-за сетевых ограничений с утра 6 апреля, сообщает Минэнерго.

По данным министерства, сегодня в регионе продолжают применяться ограничения и будут действовать графики почасовых отключений.

«За прошедшие сутки в Харьковской области по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. В течение дня воздушные линии, оборудование на подстанции были включены в работу. Однако, к сожалению, пока на Харьковщине действуют ограничения — из-за значительных повреждений оборудования в результате массированных обстрелов врагом», — рассказали в Минэнерго.

В целом, как отмечается, дефицита электроэнергии в энергосистеме страны нет, она сбалансирована. Однако аварийные отключения, как накануне в пяти областях, возможны и сегодня.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.