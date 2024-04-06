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Що призводить до тривалих відключень світла: обленерго звернулось до харків’ян

Суспільство 12:32   06.04.2024
Олена Нагорна
Що призводить до тривалих відключень світла: обленерго звернулось до харків’ян

АТ “Харківобленерго” звертається до мешканців Харкова та області з наполегливим проханням за можливості знизити споживання електроенергії.

“Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися  автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання”, – пояснюють в обленерго.

Енергетики наголошують, що збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.

Читайте також: З ранку без світла 300 тис. абонентів Харківщини, діють графіки — Міненерго

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” звертається до мешканців Харкова та області з наполегливим проханням за можливості знизити споживання електроенергії".