Що призводить до тривалих відключень світла: обленерго звернулось до харків’ян
АТ “Харківобленерго” звертається до мешканців Харкова та області з наполегливим проханням за можливості знизити споживання електроенергії.
“Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання”, – пояснюють в обленерго.
Енергетики наголошують, що збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електроенергія, облэнерго, потребление, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 12:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” звертається до мешканців Харкова та області з наполегливим проханням за можливості знизити споживання електроенергії".