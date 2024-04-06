Що призводить до тривалих відключень світла: обленерго звернулось до харків’ян

АТ “Харківобленерго” звертається до мешканців Харкова та області з наполегливим проханням за можливості знизити споживання електроенергії.

“Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання”, – пояснюють в обленерго.

Енергетики наголошують, що збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.