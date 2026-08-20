Новини Харкова — головне 20 серпня: масований обстріл Києва

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:32

Врятував поранених на Харківщині під прицілом FPV: Польському присвоїли Героя України

«Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2, молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який урятував двох поранених побратимів на Харківщині. Щиро вітаю Владислава з присвоєнням звання Героя України! Це найвища державна нагорода, визнання мужності, самовідданості та героїзму», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Угрупування об’єднаних сил

08:54

Основна увага противника – на півночі від Харкова

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 17 разів біля Стариці, Лимана, Волохівки, Охрімівки та Бочкового. На Куп’янському – боїв не зафіксовано, зазначили у Генштабі.

08:26

Вночі 20 серпня Київ пережив масовану комбіновану атаку

У трьох районах рятувальники ліквідують пожежі, зруйнована цивільна інфраструктура, деякі мешканці повідомляли про проблеми зі світлом. За попередніми підрахунками моніторингових ТГ-каналів, за час обстрілу по столиці вдарили близько 70 ракет різних типів і реактивні безпілотники. Обстріл розпочався одразу після опівночі – злетіла російська авіація, а на центральну частину України висунулися ракети різних типів. Вранці стали відомі попередні наслідки нічної атаки, про них повідомили у ДСНС.

За інформацією мера Віталія Кличка, більшість людей госпіталізували. Також він повідомив, що частина Святошинського та Солом’янського району без світла. Відомо про загиблих, понад 30 постраждалих.