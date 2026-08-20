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Новости Харькова — главное 20 августа: массированный обстрел Киева

Общество 10:32   20.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 20 августа: массированный обстрел Киева

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

10:32

Спас раненых на Харьковщине под прицелом FPV: Польскому присвоили Героя Украины

«Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 1-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2, младшему лейтенанту Владиславу Польскому, спасшему двух раненых собратьев. Поздравляю Владислава с присвоением звания Героя Украины! Это самая высокая государственная награда, признание мужества, самоотверженности и героизма», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Группировка объединенных сил

08:54

Основное внимание противника – на севере от Харькова

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 17 раз около Старицы, Лимана, Волоховки, Охримовки и Бочкового. На Купянском – боев не зафиксировано, отметили в Генштабе.

08:26

Ночью 20 августа Киев пережил массированную комбинированную атаку

В трех районах спасатели ликвидируют пожары, разрушена гражданская инфраструктура, некоторые жители сообщали о проблемах со светом. По предварительным подсчетам мониторинговых ТГ-каналов, за время обстрела по столице ударили около 70 ракет разных типов и реактивные беспилотники. Обстрел начался сразу после полуночи – взлетела российская авиация, а на центральную часть Украины выдвинулись ракеты разных типов. Утром стали известны предварительные последствия ночной атаки, о них сообщили в ГСЧС.

По информации мэра Виталия Кличко, большую часть людей госпитализировали. Также он сообщил, что часть Святошинского и Соломенского района без света. Известно о погибших, больше 30 пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 10:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".