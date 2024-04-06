Облэнерго харьковчанам: если дали свет, не включайте сразу все электроприборы
АО «Харьковоблэнерго» обращается к жителям Харькова и области с настоятельной просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии.
«Если у вас долго не было света, то после его появления воздержитесь от включения сразу всех электроприборов! Вследствие перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию домов и необоснованным обращениям по восстановлению электроснабжения», — объясняют в облэнерго.
Энергетики подчеркивают, что увеличение дефицита электроэнергии приводит к новым и более длительным отключениям.
Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: облэнерго, потребление, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 12:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» обращается к жителям Харькова и области с настоятельной просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии".