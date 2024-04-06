Live
  • Сб 06.04.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Облэнерго харьковчанам: если дали свет, не включайте сразу все электроприборы

Общество 12:32   06.04.2024
Елена Нагорная
Облэнерго харьковчанам: если дали свет, не включайте сразу все электроприборы

АО «Харьковоблэнерго» обращается к жителям Харькова и области с настоятельной просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии.

«Если у вас долго не было света, то после его появления воздержитесь от включения сразу всех электроприборов! Вследствие перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию домов и необоснованным обращениям по восстановлению электроснабжения», — объясняют в облэнерго.

Энергетики подчеркивают, что увеличение дефицита электроэнергии приводит к новым и более длительным отключениям.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.

Читайте также: С утра без света 300 тыс. абонентов Харьковщины, действуют графики — Минэнерго

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 6.04: шесть погибших и одиннадцать раненых от удара
Главные новости Харькова 6.04: шесть погибших и одиннадцать раненых от удара
06.04.2024, 13:15
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
05.04.2024, 15:16
Разбитые ударом РФ дома в Шевченковском районе Харькова показала прокуратура
Разбитые ударом РФ дома в Шевченковском районе Харькова показала прокуратура
06.04.2024, 09:51
«Очень жесткие графики»: Терехов — о перспективах стабильного электроснабжения
«Очень жесткие графики»: Терехов — о перспективах стабильного электроснабжения
06.04.2024, 10:40
«Сверхважно усилить ПВО»: Зеленский отреагировал на удар по Харькову
«Сверхважно усилить ПВО»: Зеленский отреагировал на удар по Харькову
06.04.2024, 11:46
Синегубов: на Харьковщине перегружены внутренние электросети, произошли аварии
Синегубов: на Харьковщине перегружены внутренние электросети, произошли аварии
06.04.2024, 13:05

Новости по теме:

15:26
В многоэтажки, поврежденные из-за авиаудара по Харькову, возвращают свет
15:03
Терехов объяснил, почему в Харькове могут выключать свет не по графику
12:47
Графики есть, но неокончательные — облэнерго об отключениях света в Харькове
10:46
На Харьковщине оккупанты повредили здание облэнерго
10:56
Россияне ударили по зданию облэнерго на Харьковщине — Минэнерго

Вы читали новость: «Облэнерго харьковчанам: если дали свет, не включайте сразу все электроприборы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» обращается к жителям Харькова и области с настоятельной просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии".