Облэнерго харьковчанам: если дали свет, не включайте сразу все электроприборы

АО «Харьковоблэнерго» обращается к жителям Харькова и области с настоятельной просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии.

«Если у вас долго не было света, то после его появления воздержитесь от включения сразу всех электроприборов! Вследствие перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию домов и необоснованным обращениям по восстановлению электроснабжения», — объясняют в облэнерго.

Энергетики подчеркивают, что увеличение дефицита электроэнергии приводит к новым и более длительным отключениям.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.