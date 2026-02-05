Live

В муках умер ребенок с аутизмом: матери в Харькове вручили подозрение

Происшествия 13:11   05.02.2026
Виктория Яковенко
В муках умер ребенок с аутизмом: матери в Харькове вручили подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что из-за того, что в Харькове мать мальчика не обратилась вовремя в больницу, ребенок умер.

В Харьковской областной прокуратуре говорят: из-за аутизма и умственной отсталости 11-летний Олег полностью зависел от ухода матери.

«Медицинские учреждения неоднократно предоставляли женщине рекомендации по лечению сына, с которыми она была ознакомлена под подпись. Несмотря на это она систематически не обеспечивала его уход», — выяснили правоохранители.

Летом 2025 года при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние резко ухудшалось.

«У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Несмотря на это, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын», — отметили в прокуратуре.

8 июля ребенок умер. 36-летней женщине вручили подозрение по ст. 166 УКУ — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти лет, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Как может родная мать не замечать, что у сына, который и так болеет, анорексия? Когда взрослые, от которых зависит безопасность и здоровье ребенка, пренебрегают своим долгом, последствия могут быть смертельными», – сказал замгенпрокурора Виктор Логачев.

В прокуратуре говорят, что усилили защиту прав детей — за месяц проверили 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания.

Уже зарегистрировали 214 уголовных производств: 118 — в отношении должностных лиц, 96 — в отношении родителей и опекунов.

Автор: Виктория Яковенко
