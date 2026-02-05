Live

У муках померла дитина з аутизмом: матері у Харкові вручили підозру

Події 13:11   05.02.2026
Вікторія Яковенко
У муках померла дитина з аутизмом: матері у Харкові вручили підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вважають: через те, що у Харкові матір хлопчика не звернулась вчасно до лікарні, дитина померла.

У Харківській обласній прокуратурі кажуть: через аутизм та розумову відсталість 11-річний Олег повністю залежав від догляду матері.

«Медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина, з якими вона була ознайомлена під підпис. Незважаючи на це, вона систематично не забезпечувала його догляд», – з’ясували правоохоронці.

Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Впродовж місяця його стан різко погіршувався.

«У дитини спостерігалися блювота, втрата апетиту, значне схуднення, виділення рідини з вуха. Попри це, матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як страждає її рідний син», – зазначили у прокуратурі.

8 липня дитина померла. 36-річній жінці вручили підозру за ст. 166 ККУ — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п’яти років, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Як може рідна мати не помічати, що у сина, який і так хворіє, анорексія? Коли дорослі, від яких залежить безпека і здоров’я дитини, нехтують своїм обов’язком, наслідки можуть бути смертельними», – сказав заступник Генпрокурора Віктор Логачов.

У прокуратурі кажуть, що посилили захист прав дітей – упродовж місяця перевірили 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання.

Вже зареєстрували 214 кримінальних проваджень: 118 – щодо посадовців, 96 – щодо батьків та опікунів.

Автор: Вікторія Яковенко
