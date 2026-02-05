Live

Преподавательница английского могла общаться с военным РФ: что обсуждали

Происшествия 10:53   05.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В облпрокуратуре сообщили, что в госизмене подозревают преподавательницу английского язіка одного из харьковских университетов.

По данным следствия, осенью прошлого года она познакомилась через Telegram с российским военным, который принимал участие в боевых действиях РФ против Украины. В ходе общения он предложил женщине собирать и передавать врагу разведывательные данные, установили в прокуратуре.

преподавательницу-предательницу задержали

«В течение сентября-декабря 2025 года она собирала информацию о размещении украинских военных в городе и передавала ее куратору. Эти сведения могли быть использованы для точечных ударов по позициям Сил обороны», – отметили в прокуратуре.

Женщина пытались скрывать сотрудничество с врагом – писала ему на английском и удаляла переписки. Однако — тщетно. Правоохранители разоблачили и задержали преподавательницу.

преподавательницу-предательницу задержали

«Прокурор Харьковской областной прокуратуры согласовал ей подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
