Без матери: мальчика с инвалидностью вывезли из опасной зоны на Харьковщине
Полицейские эвакуировали из прифронтового Великого Бурлука ребенка с инвалидностью, сообщает Нацполиция.
Полицейские Купянского районного отдела совместно с подразделением ювенальной превенции и экипажем «Белые Ангелы» эвакуировали 9-летнего мальчика из поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
Правоохранители организовали выезд с опасной территории, затем передали мальчика медикам, которые уже доставили ребенка в больницу. Мать с сыном не поехала.
Полицейские еще раз призвали граждан не медлить с эвакуацией и главное – не подвергать детей опасности и своевременно принимать решения о выезде.
Если вам интересна новость: «Без матери: мальчика с инвалидностью вывезли из опасной зоны на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
• Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 20:20;