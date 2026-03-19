Без матери: мальчика с инвалидностью вывезли из опасной зоны на Харьковщине

Полицейские эвакуировали из прифронтового Великого Бурлука ребенка с инвалидностью, сообщает Нацполиция.

Полицейские Купянского районного отдела совместно с подразделением ювенальной превенции и экипажем «Белые Ангелы» эвакуировали 9-летнего мальчика из поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

Правоохранители организовали выезд с опасной территории, затем передали мальчика медикам, которые уже доставили ребенка в больницу. Мать с сыном не поехала.

Полицейские еще раз призвали граждан не медлить с эвакуацией и главное – не подвергать детей опасности и своевременно принимать решения о выезде.