РФ атаковала ударными БпЛА Харьковскую область – вспыхнули пожары (фото)
Утром РФ снова атаковала поселок Великий Бурлук Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Ударные дроны ударили по частному жилому дому, в результате чего вспыхнул пожар на площади 100 кв. м.
Также взрывная волна повредила соседние дома.
Предварительно без пострадавших.
Дронами атаковали россияне 5 апреля в 11:15 и Чугуев, так же нанесли удар по частной застройке города, сообщила мэр города Галина Минаева.
«На месте прилета возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет», – отметила Минаева.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, великий бурлук, дрон, пожары, Чугуїв, Чугуев;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 14:06;