РФ атаковала ударными БпЛА Харьковскую область – вспыхнули пожары (фото)

Утром РФ снова атаковала поселок Великий Бурлук Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Ударные дроны ударили по частному жилому дому, в результате чего вспыхнул пожар на площади 100 кв. м.

Также взрывная волна повредила соседние дома.

Предварительно без пострадавших.

Дронами атаковали россияне 5 апреля в 11:15 и Чугуев, так же нанесли удар по частной застройке города, сообщила мэр города Галина Минаева.

«На месте прилета возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет», – отметила Минаева.