Кількість ДТП на Харківщині зросла у січні: вісім людей загинули

У перший місяць нового року на Харківщині сталося 305 аварій. У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що кількість ДТП зросла.

47 аварій сталися з потерпілими. Унаслідок дорожньо-транспортних пригод за цей період загинуло вісім людей, 75 – отримали травми.

«Найбільша кількість ДТП із потерпілими трапляється у суботу. Також високий рівень аварій спостерігається у понеділок та вівторок», – розповіли правоохоронці.

За результатами аналізу встановлено, що понад 77 % аварій із потерпілими сталися через перевищення швидкості руху. Серед інших поширених причин – недотримання безпечного інтервалу, порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів та правил обгону.

«Окрему увагу викликають ДТП за участю пішоходів. У січні поліцейські зареєстрували дев’ять таких ДТП, унаслідок яких загинуло дві особи. Також правоохоронці занепокоєні станом безпеки дітей на дорогах. За минулий місяць в області зафіксовано три ДТП за участю неповнолітніх. Внаслідок аварій загинула одна дитина та вісім травмовано», – підсумували правоохоронці.