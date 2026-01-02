Небезпечно може бути на дорогах Харківщини: що насувається на регіон
Близько опівночі на Харківщину з боку Сумської області зайде циклон, повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури. Очікується, що в регіоні піде мокрий сніг.
«За умов плюсової температури повітря, яка за прогнозами становитиме +1…+2 °C, можливе налипання мокрого снігу. Тож такі погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту та підвищити ризик виникнення аварійних ситуацій на дорогах», – попередили дорожники.
Вони також зазначили, що сьогодні, 2 січня, на Харківщині очікується сильний вітер.
«З огляду на значну кількість снігу, що випала останніми днями, це може призвести до утворення снігових переметів на автомобільних дорогах. Звертаємо увагу водіїв, що снігові перемети не завжди добре помітні, особливо в темну пору доби та за умов обмеженої видимості. Потрапляння на такі ділянки може призвести до втрати керування транспортним засобом та створення небезпечних ситуацій», – підкреслили у Службі.
Дорожники кажуть: працюють у цілодобовому режимі, постійно моніторять стан трас та, за необхідності, розчищають та обробляють їх протиожеледними матеріалами.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації цілодобово працює гаряча лінія Служби: +38 (095) 568-38-77.
