Як сьогодні, 2 січня, відключатимуть світло на Харківщині – графік

Суспільство 07:03   02.01.2026
Вікторія Яковенко
Як сьогодні, 2 січня, відключатимуть світло на Харківщині – графік Фото: ХМР

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 2 січня.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Читайте також: Росіяни в Новий рік «розслабилися» на Харківщині, відомі їхні цілі на січень

Автор: Вікторія Яковенко
