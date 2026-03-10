Як відключатимуть світло на Харківщині 11 березня – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 11 березня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 08:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 16:00-19:30
1.2 08:00-09:00
2.1 16:00-19:30
2.2 16:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 09:00-12:30
2.1 19:30-22:00
5.1 не вимикається
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
6.2 не вимикається
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.
Читайте також: Сьогодні 10 березня 2026: яке свято та день в історії
