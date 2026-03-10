Як відключатимуть світло на Харківщині 11 березня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 11 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 08:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00

2.1 16:00-19:30

2.2 16:00-19:30

3.1 19:30-22:00

3.2 09:00-12:30

2.1 19:30-22:00

5.1 не вимикається

5.2 12:30-16:00

6.1 23:00-24:00

6.2 не вимикається

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.