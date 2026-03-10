Live

Як відключатимуть світло на Харківщині 11 березня – графік

Суспільство 20:05   10.03.2026
Олена Нагорна
Як відключатимуть світло на Харківщині 11 березня – графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 11 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 08:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 16:00-19:30
1.2 08:00-09:00
2.1 16:00-19:30
2.2 16:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 09:00-12:30
2.1 19:30-22:00
5.1 не вимикається
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
6.2 не вимикається

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.

Читайте також: Сьогодні 10 березня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Малохмарно, до +15: прогноз погоди в Харкові та області на 11 березня
Малохмарно, до +15: прогноз погоди в Харкові та області на 11 березня
10.03.2026, 21:22
У Харкові – «приліт» БпЛА у приватному секторі: як ДСНС гасила пожежі (відео)
У Харкові – «приліт» БпЛА у приватному секторі: як ДСНС гасила пожежі (відео)
10.03.2026, 21:02
Як збивали БпЛА, що летіли на Харків: відео показали оборонці
Як збивали БпЛА, що летіли на Харків: відео показали оборонці
10.03.2026, 18:59
Взяли хворе цуценя, лікували, але марно: у Харкові – випадок сказу
Взяли хворе цуценя, лікували, але марно: у Харкові – випадок сказу
10.03.2026, 18:03
У Куп’янську ще лишається до пів сотні російських військових — «Хартія»
У Куп’янську ще лишається до пів сотні російських військових — «Хартія»
10.03.2026, 18:37
Більш довговічні латки на дорогах Харківщини обіцяють у Службі відновлення
Більш довговічні латки на дорогах Харківщини обіцяють у Службі відновлення
10.03.2026, 17:30

Новини за темою:

07.03.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік
06.03.2026
Як 7 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графік
04.03.2026
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла
01.03.2026
Як 1 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
27.02.2026
Ситуація зі світлом на Харківщині, який рекорд встановили жителі – обленерго


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло на Харківщині 11 березня – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 20:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 11 березня.".