Как будут отключать свет на Харьковщине 11 марта – график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на среду, 11 марта.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 08:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 16:00-19:30
1.2 08:00-09:00
2.1 16:00-19:30
2.2 16:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 09:00-12:30
4.1 19:30-23:00
4.2 19:30-22:00
5.1 не выключается
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
6.2 не выключается
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.
Читайте также: Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, новости Харькова, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет на Харьковщине 11 марта – график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 20:05;