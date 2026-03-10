Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории

10 марта – День Государственного гимна Украины и День памяти Тараса Шевченко. В этот день в 2006-м Марса достигла автоматическая межпланетная станция «Mars Reconnaissance Orbiter». В 1945-м произошел самый кровавый авианалет в истории – бомбардировка вооруженными силами США столицы Японии Токио. В 1913-м родилась Владимира Бандера-Давидюк – сестра Степана Бандеры и пленница сталинских лагерей. В 1905-м Мукденское сражение с японским войском завершилось поражением России. В 1865-м впервые публично исполнили будущий Государственный Гимн Украины. В 1861-м умер Тарас Шевченко. В 1830-м имам Дагестана Гази-Мухаммад объявил газават (священную войну) российским оккупантам. В 1787-м родился «украинский Робин Гуд» — предводитель крестьянского повстанческого движения Устим Кармалюк. В 1098-м будущий первый король Иерусалимского королевства Балдуин I принял титул графа Эдессы.

Праздники и памятные даты 10 марта

10 марта в Украине – День Государственного гимна Украины и День памяти Тараса Шевченко (годовщина смерти).

В мире – Международный день женщин-судей.

Также сегодня: День волынки, День тормоза, День проверки батареек, Международный день удивительности, Международный день парика, День Марио (посвященный герою компьютерной игры).

10 марта в истории

10 марта 1098 года будущий первый король Иерусалимского королевства Балдуин I принял титул графа Эдессы. Подробнее.

10 марта 1787 года родился «украинский Робин Гуд» — предводитель крестьянского повстанческого движения Устим Кармалюк. Подробнее.

10 марта 1830 года имам Дагестана Гази-Мухаммад объявил газават (священную войну) российским оккупантам. Подробнее.

10 марта 1861 года умер Тарас Шевченко. Подробнее.

10 марта 1865 года впервые публично исполнили будущий Государственный Гимн Украины. Подробнее.

10 марта 1905 года Мукденское сражение с японским войском завершилось поражением России. Подробнее.

10 марта 1913 года родилась Владимира Бандера-Давидюк – участница украинского национально-освободительного движения, сестра Степана Бандеры. Подробнее.

10 марта 1945 года произошел самый кровавый авианалет в истории – бомбардировка вооруженными силами США столицы Японии Токио. Подробнее.

10 марта 2006 года Марса достигла автоматическая межпланетная станция NASA «Mars Reconnaissance Orbiter».

«Орбитальный зонд NASA «Марсианская разведывательная орбитальная станция» стартовал с мыса Канаверал в 2005 году в поисках доказательств того, что вода оставалась на поверхности Марса в течение длительного времени. Хотя другие миссии на Марс показали, что вода текла по поверхности в истории Марса, остается загадкой, существовала ли вода достаточно долго, чтобы обеспечить среду обитания для жизни», — сообщает о миссии MRO сайт NASA.

Миссия этого механического исследователя продолжается до сих пор. Приборы MRO выполняют много задач: формируют чрезвычайно детальный план поверхности Марса, анализируют имеющиеся там минералы, ищут подземные воды, отслеживают, сколько пыли и воды есть в атмосфере, мониторят ежедневную погоду. Цель таких исследований – обнаружить месторождения минералов, которые могли образовываться в воде в течение длительных периодов времени. Также ищут вероятные береговые линии древних морей и озер. Анализируют отложения, которые могли бы образоваться под действием течения воды.

«Цель миссии – выяснить, является ли подземный марсианский лед, обнаруженный орбитальным зондом «Mars Odyssey», верхним слоем глубокого ледяного отложения или неглубоким слоем, находящимся в равновесии с атмосферой и сезонным циклом водяного пара», — объясняют в NASA.

«По состоянию на 29 июля 2023 года MRO передал более 450 терабитов данных, помог выбрать безопасные места посадки для марсианских посадочных модулей NASA, обнаружил чистый водяной лед в новых кратерах и дополнительные доказательства того, что когда-то на поверхности Марса текла вода. Космический аппарат продолжает работать на Марсе гораздо дольше, чем предусмотрено его проектным сроком службы. Из-за своей решающей роли как высокоскоростного ретранслятора данных для наземных миссий, NASA намерено продолжать миссию как можно дольше, по крайней мере, до конца 2020-х годов. По состоянию на 7 марта 2026 года MRO был активным на Марсе в течение 7107 солов или 19 лет, 11 месяцев и 25 дней, что делает его третьим по продолжительности пребывания космическим аппаратом на орбите Марса после 2001 Mars Odyssey и Mars Express», — пишет англоязычная Википедия.

Церковный праздник 10 марта

10 марта чтят память мучеников Кодрата и погибших с ним. Подробнее.

Народные приметы

Гроза 10 марта — к большому урожаю.

Если уже вернулись аисты, то весна окончательно победила зиму.

Быстро плывут по небу облака — к теплой, но дождливой погоде.

Что нельзя делать 10 марта

Лучше не отправляться в этот день в дорогу.

Нельзя смотреть в дом с улицы через окно.

Плохая примета, если 10 марта дверь сорвется с петель.