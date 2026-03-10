Сьогодні 10 березня 2026: яке свято та день в історії

10 березня – День Державного гімну України та День пам’яті Тараса Шевченка. У цей день 2006 року Марсу досягла автоматична міжпланетна станція “Mars Reconnaissance Orbiter”. У 1945-му стався найкривавіший авіаналіт в історії – бомбардування збройними силами США столиці Японії Токіо. У 1913-му народилася Володимира Бандера-Давидюк – сестра Степана Бандери та бранка сталінських таборів. У 1905-му Мукденська битва з японським військом завершилася поразкою Росії. У 1865-му вперше публічно виконали майбутній Державний Гімн України. У 1861-му помер Тарас Шевченко. У 1830-му імам Дагестану Газі-Мухаммад оголосив газават (священну війну) російським окупантам. У 1787-му народився “український Робін Гуд” — ватажок селянського повстанського руху Устим Кармалюк. У 1098-му майбутній перший король Єрусалимського королівства Балдуїн I прийняв титул графа Едеси.

Свята та пам’ятні дати 10 березня

10 березня в Україні – День Державного гімну України та День пам’яті Тараса Шевченка (річниця смерті).

У світі – Міжнародний день жінок-суддів.

Також сьогодні: День волинки, День тормозка, День перевірки батарейок, Міжнародний день дивовижності, Міжнародний день перуки, День Маріо (присвячений герою комп’ютерної гри).

10 березня в історії

10 березня 1098 року майбутній перший король Єрусалимського королівства Балдуїн I прийняв титул графа Едеси. Докладніше.

10 березня 1787 року народився “український Робін Гуд” – ватажок селянського повстанського руху Устим Кармалюк. Докладніше.

10 березня 1830 року імам Дагестану Газі-Мухаммад оголосив газават (священну війну) російським окупантам. Докладніше.

10 березня 1861 року помер Тарас Шевченко. Докладніше.

10 березня 1865 року вперше публічно виконали майбутній Державний Гімн України – “Ще не вмерла Україна”. Докладніше.

10 березня 1905 року Мукденська битва з японським військом завершилася поразкою Росії. Докладніше.

10 березня 1913 року народилася Володимира Бандера-Давидюк – учасниця українського національно-визвольного руху, сестра Степана Бандери. Докладніше.

10 березня 1945 року стався найкривавіший авіаналіт в історії – бомбардування збройними силами США столиці Японії Токіо. Докладніше.

10 березня 2006 року Марса досягла автоматична міжпланетна станція NASA “Mars Reconnaissance Orbiter”.

“Орбітальний зонд NASA “Марсіанська розвідувальна орбітальна станція” стартував з мису Канаверал у 2005 році в пошуках доказів того, що вода залишалася на поверхні Марса протягом тривалого часу. Хоча інші місії на Марс показали, що вода текла по поверхні в історії Марса, залишається загадкою, чи існувала вода достатньо довго, щоб забезпечити середовище існування для життя”, – повідомляє про місію MRO сайт NASA.

Місія цього механічного дослідника триває досі. Прилади MRO виконують багато завдань: формують надзвичайно детальний план поверхні Марса, аналізують мінерали, що там є, шукають підземні води, відстежують, скільки пилу та води є в атмосфері, моніторять щоденну погоду. Мета таких досліджень – виявити родовища мінералів, які могли утворюватися у воді протягом тривалих періодів часу. Також шукають ймовірні берегові лінії стародавніх морів та озер. Аналізують відкладення, які б утворитися під впливом течії води.

“Мета місії – з’ясувати, чи є підземний марсіанський лід, виявлений орбітальним зондом “Mars Odyssey”, верхнім шаром глибокого крижаного відкладення або неглибоким шаром, що знаходиться в рівновазі з атмосферою і сезонним циклом водяної пари”, – пояснюють у NASA.

“Станом на 29 липня 2023 року MRO передав понад 450 терабітів даних, допоміг вибрати безпечні місця посадки для марсіанських посадкових модулів NASA, виявив чистий водяний лід у нових кратерах та додаткові докази того, що колись на поверхні Марса текла вода. Космічний апарат продовжує працювати на Марсі набагато довше, ніж передбачено його проєктним терміном служби. Через свою вирішальну роль як високошвидкісного ретранслятора даних для наземних місій, NASA має намір продовжувати місію якомога довше, принаймні до кінця 2020-х років. Станом на 7 березня 2026 року MRO був активним на Марсі протягом 7107 солів , або 19 років, 11 місяців і 25 днів, що робить його третім за тривалістю перебування космічним апаратом на орбіті Марса після 2001 Mars Odyssey та Mars Express”, – пише англомовна Вікіпедія.

Церковне свято 10 березня

10 березня вшановують пам’ять мучеників Кодрата та загиблих з ним. Докладніше.

Народні прикмети

Гроза 10 березня – до великого врожаю.

Якщо вже повернулися лелеки, то весна остаточно перемогла зиму.

Швидко пливуть по небу хмари – до теплої, але дощової погоди.

Що не можна робити 10 березня

Краще не вирушати цього дня в дорогу.

Не можна заглядати до будинку з вулиці через вікно.

Погана прикмета, якщо 10 березня двері зірвуться з петель.