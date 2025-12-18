Сьогодні 18 грудня 2025: яке свято та день в історії

18 грудня – День військової контррозвідки СБУ. У цей день 1999 року NASA запустила на орбіту Землі платформу “Terra” для спостереження за “здоров’ям” планети. У 1974-му здався “останній солдат Другої світової війни” Теруо Накамура. У 1940-му нацисти затвердили план Барбаросса. У 1916-му завершилася Верденська битва. У 1892-му народився письменник і драматург Микола Куліш, чиє життя пов’язане з Харковом. У 1865-му в США скасували рабство.

Свята та пам’ятні дати 18 грудня

18 грудня – День військової контррозвідки СБУ.

У світі – Міжнародний день мігрантів.

Також сьогодні: Міжнародний день арабської мови, День випічки печива, День вдячності сніжинці, День регіфтінгу (передаровування або ж повторного використання подарунків, відзначають у третій четвер грудня).

18 грудня в історії

18 грудня 1865 року в США набула чинності 13-та поправка до конституції, якою скасовували рабство. Докладніше.

18 грудня 1892 року народився письменник, режисер і драматург Микола Куліш. Докладніше.

18 грудня 1916 року завершилася Верденська битва (також відома як “Верденська м’ясорубка”) – одна з наймасштабніших битв на Західному фронті Першої світової війни. Докладніше.

18 грудня 1940 року Гітлер затвердив директиву № 21, відому всім за кодовою назвою плану нападу на СРСР – “план Барбаросса”. Докладніше.

18 грудня 1974 року індонезійські солдати заарештували на острові Моротай Теруо Накамура, який увійшов в історію як “останній солдат Другої світової війни”. Докладніше.

18 грудня 1991 року незалежність України визнала Вірменія.

18 грудня 1999 року NASA запустила на орбіту Землі платформу “Terra” для спостереження за “здоров’ям” планети. Це багатонаціональний науково-дослідний супутник, який є флагманом системи спостереження за Землею. Terra завдяки своєму обладнанню та п’яти дистанційним датчикам здійснює одночасні вимірювання стану земної атмосфери, суші та води. Першочерговим завданням, яке ставили перед собою вчені при створенні цієї системи, був контроль за змінами клімату, а також моніторинг аерозолів, що впливають на глобальне потепління, та забруднення чадним газом.

“Terra вивчає взаємодію між атмосферою Землі, сушею, океанами та променистою енергією, надаючи уявлення про те, як змінюється земна система, розкриваючи вплив людства на планету та надаючи важливі дані про природні катастрофи, такі як пожежі та виверження вулканів”, – пишуть про свій супутник у NASA.

<br />

Супутник несе на собі датчики:

ASTER – це космічний радіометр теплового випромінювання та відбиття, він отримує зображення Землі у 14 різних довжинах хвиль електромагнітного спектра – від видимого до теплового інфрачервоного світла. Вчені використовують дані ASTER для створення докладних карт температури, випромінювальної здатності, відбивної здатності та висоти поверхні Землі.

CERES – вимірює загальний радіаційний баланс Землі та дає оцінку властивостей хмар.

MISR – спостерігає за Землею за допомогою камер, що спрямовані під дев’ятьма різними кутами, щоб відстежувати кількість сонячного світла, яке розсіюється в різних напрямках. Він також відстежує тенденції утворення атмосферних аерозольних частинок – природним чином та внаслідок діяльності людини; кількість, типи та висоту хмар; розподіл рослинного покриву Землі.

MODIS – бачить кожну точку на нашій планеті кожні 1-2 дні у 36 окремих спектральних діапазонах. Як повідомляє NASA, цей датчик відстежує ширший спектр життєво важливих показників Землі, ніж решта приладів супутника. Наприклад, він щодня вимірює відсоток планети, що покритий хмарами, вимірює властивості аерозолів, допомагає вченим визначити кількість водяної пари в стовпі атмосфери, вимірює фотосинтетичну активність наземних і морських рослин, фіксує площу снігу та льоду, бачить, де та коли трапляються стихійні лиха, спостерігає зміни в популяціях тихоокеанського фітопланктону, що дозволяє прогнозувати початок Ель-Ніньо та Ла-Нінья.

MOPITT – вимірює забруднення у тропосфері, насамперед – чадний газ.

Церковне свято 18 грудня

18 грудня вшановують пам’ять мучеників Севастіана та його воїнів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 18 грудня мороз, залишок зими буде сніжним та теплим.

Якщо сніг осів під ногами – буде відлига.

Якщо вітер західний чи південно-західний – до потепління.

Що не можна робити 18 грудня

Не можна вживати спиртне.

Не можна влаштовувати гучні гуляння.