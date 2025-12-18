Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории

18 декабря – День военной контрразведки СБУ. В этот день 1999 года NASA запустила на орбиту Земли платформу «Terra» для наблюдения за здоровьем планеты. В 1974-м сдался «последний солдат Второй мировой войны» Тэруо Накамура. В 1940-м нацисты утвердили план Барбаросса. В 1916-м завершилась Верденская битва. В 1892-м родился писатель и драматург Николай Кулиш, чья жизнь связана с Харьковом. В 1865-м в США отменили рабство.

Праздники и памятные даты 18 декабря

18 декабря – День военной контрразведки СБУ.

В мире – Международный день мигрантов.

Также сегодня: Международный день арабского языка, День выпечки печенья, День благодарности снежинке, День регифтинга (передаривания или повторного использования подарков, отмечают в третий четверг декабря).

18 декабря в истории

18 декабря 1865 года в США вступила в силу 13-я поправка к конституции, которой отменяли рабство. Подробнее.

18 декабря 1892 года родился писатель, режиссер и драматург Николай Кулиш. Подробнее.

18 декабря 1916 года завершилась Верденская битва (также известная как «Верденская мясорубка») – одна из самых масштабных битв на Западном фронте Первой мировой войны. Подробнее.

18 декабря 1940 года Гитлер утвердил директиву № 21, известную всем по кодовому названию плана нападения на СССР – «план Барбаросса». Подробнее.

18 декабря 1974 года индонезийские солдаты арестовали на острове Моротай Тэруо Накамура, который вошел в историю как «последний солдат Второй мировой войны». Подробнее.

18 декабря 1991 года независимость Украины признала Армения.

18 декабря 1999 года NASA запустила на орбиту Земли платформу «Terra» для наблюдения за «здоровьем» планеты. Это многонациональный научно-исследовательский спутник, являющийся флагманом Системы наблюдения за Землей. Terra благодаря своему оборудованию и пяти дистанционным датчикам производит одновременные измерения состояния земной атмосферы, суши и воды. Первоочередной задачей, которую ставили перед собой ученые при создании этой системы, был контроль за изменениями климата, а также мониторинг влияющих на глобальное потепление аэрозолей и загрязнения угарным газом.

«Terra изучает взаимодействие между атмосферой Земли, сушей, океанами и лучистой энергией, формируя представление о том, как изменяется земная система, раскрывая влияние человечества на планету и предоставляя важные данные о природных катастрофах, таких как пожары и извержения вулканов», — пишут о своем спутнике в NASA.

<br />

Спутник несет на себе датчики:

ASTER – это космический радиометр теплового излучения и отражения, он получает изображение Земли в 14 разных длинах волн электромагнитного спектра — от видимого до теплового инфракрасного света. Ученые используют данные ASTER для создания подробных карт температуры, излучающей способности, отражательной способности и высоты поверхности Земли.

CERES – измеряет общий радиационный баланс Земли и дает оценку свойств облаков.

MISR – наблюдает за Землей с помощью камер, направленных под девятью разными углами, чтобы отслеживать количество солнечного света, которое рассеивается в разных направлениях. Он также отслеживает тенденции образования атмосферных аэрозольных частиц – естественным образом и вследствие деятельности человека; количество, типы и высоту облаков; распределение растительного покрова на Земле.

MODIS – видит каждую точку на нашей планете каждые 1-2 дня в 36 отдельных спектральных диапазонах. Как сообщает NASA, этот датчик отслеживает более широкий спектр жизненно важных показателей Земли, чем все остальные приборы спутника. Например, он ежедневно измеряет процент планеты, покрытый облаками, измеряет свойства аэрозолей, помогает ученым определить количество водяного пара в столбе атмосферы, измеряет фотосинтетическую активность наземных и морских растений, фиксирует площадь снега и льда, видит, где и когда случаются стихийные бедствия, наблюдает изменения в популяциях тихоокеанского фитопланктона, что позволяет прогнозировать начало Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

MOPITT – измеряет загрязнение в тропосфере, в первую очередь – угарный газ.

Церковный праздник 18 декабря

18 декабря чтят память мучеников Севастиана и его воинов. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 декабря мороз, остаток зимы будет снежным и теплым.

Если снег осел под ногами – будет оттепель.

Если ветер западный или юго-западный – к потеплению.

Что нельзя делать 18 декабря

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя устраивать громкие гуляния.